Chaussée glacée et visibilité réduite sur la 73 entre St-Georges et Beauceville

Les accumulations de pluie et de neige tombées au cours des 48 dernières heures, en Beauce et dans les Etchemins, ont rendu le réseau routier difficile à pratiquer par endroits. Selon l'Info Transports du Québec 511, la chaussée de l'autoroute 73 entre Saint-Georges et Beauceville serait glacée et la visibilité y serait notamment réduite en ce jeudi 5 avril, vers 9 h. La visibilité serait également nulle sur certaines portions de la route 204.

La chaussée de l'autoroute 73, de la jonction de celle-ci et de la route 204, à Saint-Georges, jusqu'à Beauceville, est glacée au moment d'écrire ces lignes. La visibilité y est également réduite.

De Beauceville à Scott, ainsi que de la section comprise entre Scott et Lévis, secteur Charny, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne.

Route 173

De Saint-Henri à Lévis, la chaussée de la route 173 est couverte de neige durcie et la visibilité y est réduite. Quant à la portion de route entre la frontière des États-Unis, à Saint-Théophile, et Saint-Georges, la chaussée est partiellement glacée, mais la visibilité est bonne.

Route 204

De la municipalité d'Audet à Saint-Gédéon-de-Beauce, le Québec 511 informe que la chaussée de la route 204 est partiellement enneigée, mais que la visibilité est bonne.

De Saint-Gédéon-de-Beauce à la jonction des routes 173 et 204, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne. Il y a toutefois présence de lames de neige à cet endroit.

Ça se complique par contre sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Camille-de-Lellis, en passant par Saint-Prosper. Sur cette portion de route, la chaussée est enneigée, la visibilité est nulle et il y a présence de lames de neige. Les automobilistes qui y circuleront aujourd'hui, jeudi le 5 avril, sont donc invités à faire preuve de prudence.



Route 108



De Saint-Évariste-de-Forsyth à Beauceville, le Québec 511 informe que la chaussée de la route 108 est couverte de neige durcie, que la visibilité est réduite et qu'il y a présence de lames de neige.

Route 112

De Tring-Jonction à Vallée-Jonction, la chaussée de la route 112 est enneigée et la visibilité est réduite. Il y a également présence de lames de neige.

Précisons qu'en ce qui concerne les portions de routes qui ne sont pas mentionnées dans le présent article, la chaussée y est dégagée, sèche ou mouillée, et la visibilité y est bonne. L'état des routes sera mis à jour