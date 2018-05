Perquisition à Saint-Georges : près de 140 grammes de cannabis

Hier, le 17 mai 2018, les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants sur la 1re avenue à Saint-Georges. Une enquête du poste local a permis l’obtention de deux mandats de perquisition.

À lire également :

Une dame âgée de 36 ans, de Saint-Georges, a été arrêtée sous des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic. Elle fut libérée par promesse de comparaître.

Voici les items qui ont été saisis : près de 140 grammes de cannabis; un peu plus de 25 grammes de résine de cannabis; un peu plus de 100 comprimés de métamphétamine; près de 2500 $ en devise canadienne; trois balances et une liste de contacts

C’est grâce à diverses informations reçues de la population que les policiers ont pu effectuer une arrestation et une perquisition, et ainsi mener à bien cette enquête.