Peu de dégâts à l'usine Royal Mat après l'incendie d'hier

Hier soir, l’usine Royal Mat à Beauceville a été la cible d’un nouvel incendie, mais cette fois à l’intérieur de ses bâtiments. Le directeur du SSI de Beauceville, Daniel Fortin est revenu sur l’intervention.

C’est vers 21 h 50 que le Service de sécurité incendie de Beauceville a été appelé. M.Fortin explique qu’à leur arrivée, tous les employés avaient déjà procédé à l’évacuation et qu’il n’y a eu aucun blessé. Cinq pompiers du SSI de Saint-Joseph et cinq du SSI de Saint-Victor sont venus en entraide. C’est un équipement qui aurait pris feu causant que de faibles dégâts. Les équipes sont restées sur place pour s’assurer de l’extinction complète et ont procédé à des vérifications. Le dernier camion est revenu à la caserne vers 1 h du matin.

Notons que le 22 décembre 2018, le dépôt de pneus de l’usine avait pris feu.