Michaël Roy, de Sainte-Marie qui avait été arrêté le 19 octobre dernier, pour avoir coupé des cheveux d’adolescente dans la rue à des fins sexuelles s'est présenté à nouveau devant la cour du Palais de justice de Saint-Joseph hier. En plus de 34 nouveaux chefs d’accusation, ce sont 35 nouvelles victimes qui se sont ajoutées aux deux premières qui l’avaient dénoncé.

Toutes les victimes viendraient de Sainte-Marie et ont porté plainte après avoir vu l’histoire dans les médias. Lors de la première comparution en octobre de Michaël Roy, les accusations avaient été faites par une jeune fille de 11 ans et une autre de 16 ans.

On retrouve au dossier du suspect, entre autres, des accusations d’harcèlement criminel, d’attouchements et d’agressions sexuelles. Selon certaines informations, l’homme aurait quelques limitations intellectuelles. De plus, il aurait agi pendant une période d’une dizaine d’années, mais la plupart des gestes ont été commis en 2018 et 2019.

Michaël Roy doit revenir en cour aujourd’hui pour sa remise en liberté sous certaines conditions strictes.

