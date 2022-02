Affaire des Montréalais: le procès de Mory Diallo durera 10 jours

Dans l'affaire des Montréalais datant de septembre 2020, l'accusé Mory Diallo sera en procès pendant une dizaine de jours à compter du 14 mars prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

L'homme de 21 ans est accusé d’avoir attaqué deux hommes âgés d'une trentaine d'années, dans une résidence de la 127e rue à Saint-Georges pendant la nuit du 6 au 7 septembre 2020. Cela avec quatre complices.

Les chefs d’accusation qui pèsent contre lui sont : introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel, vol qualifié avec une arme à feu prohibée, voies de fait grave en blessant un occupant et d'en avoir menacé un pour l'empêcher de contacter des secours, de l'avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force.

Lors de ce procès, la couronne prévoit présenter plusieurs preuves dont notamment des images fixes et des vidéos. Trois témoins devraient également être entendus dont un policier maître-chien. La présence physique de l'accusé a été demandée par le juge.

Des complices aussi devant la justice

Rappelons que le 7 février, son complice Wassim Mouladad, de Vaudreuil-Dorion, a plaidé coupable pour les chefs mêmes chefs d'accusation que son camarade. Il a donc été reconnu coupable par le juge et n'aura pas de procès. Wassim Mouladad reste en détention et devra revenir en cour le 25 juillet prochain pour faire le point et sa peine lui sera prononcée plus tard.

Darnel Bamba a lui aussi plaidé coupable le 8 décembre dernier pour les mêmes chefs. Il lui reste ainsi 20 mois de prison et son ADN a été enregistré.

Également complice dans cette affaire, Shadi Hajj Hassan a été inculpé pour tentative de meurtre avec une arme à feu et condamné à sept ans et neuf mois de prison suite à son jugement le 14 novembre dernier. Il était également accusé des mêmes faits que ces deux camarades, et a plaidé coupable pour tous ces chefs d'accusation.

Josue Estel qui faisait face aux mêmes chefs d'accusation a écopé de 30 mois (deux ans et demi) de prison. Son ADN a également été relevé et enregistré.