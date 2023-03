Accident à Saint-Frédéric: la mère de famille est désormais hors de danger

La mère de la famille d'Adsock impliquée dans un grave accident de la route, survenu mercredi à Saint-Frédéric, est désormais hors de danger.

C'est ce qu'a confirmé Stéphane Tremblay, agent de communications à la Sûreté du Québec, au téléphone avec EnBeauce.com cet arpès-midi. Cependant, « les deux enfants ont été transférés à l'hôpital à Montréal, toujours dans un état critique. »

Il a également indiqué que l'enquête se poursuit.

Rappelons que cet accident, survenu le 15 mars, un peu après 16 h, sur la route 112 à Saint-Frédéric, impliquait un camion de 53 pieds et une mini fourgonnette.Onze personnes ont été impliquées, dont des adultes et des enfants. Cinq d'entre elles se trouvaient dans le camion, toutes saines et sauves. Puis, six membres d'une même famille étaient à bord de la mini fourgonnette. Trois d'entre eux sont malheureusement décédés, le père âgé de 42 ans, Henrik Asselin, un adolescent de 12 ans et une fillette de 4 ans.

Le camion appartient au Centre de formation en transport de Charlesbourg et c'est la première fois que cet établissement est impliqué dans un accident grave. Heureusement, le camion est équipé de caméras qui permettront peut-être de faire la lumière sur les circonstances des événements.