Décès du cycliste Yves Lemelin: le coroner conclut à un accident

Le rapport d'investigation du coroner concernant le décès d'Yves Lemelin, 80 ans, de Québec, survenu le 11 juin dernier à Saint-Joseph-de-Beauce, a conclu à un accident.

Me Donald Nicole mentionne dans son rapport que les conditions météorologiques et routières étaient très bonnes au moment de l'accident. Cependant, les témoins et l’enquête policière ont permis d’établir que la victime, qui circulait sur l'accotement de la route 173 en direction nord, « a soudainement effectué un virage vers sa gauche, afin de traverser la route pour accéder à un terrain privé donnant d’accès à une piste cyclable longeant la rivière Chaudière, qu’il ne s’était pas assuré de la présence de véhicules avant d’effectuer sa manœuvre et qu’il avait été impossible pour le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident d’éviter la collision. »

Une installation en hommage

Rappelons qu'un vélo fantôme a été inauguré le samedi 23 septembre à l'endroit de la collision en hommage à Yves Lemelin. Les proches, les amis et la famille du cycliste étaient présents.

Ce mémorial est le premier en Chaudière-Appalaches et en Beauce. Il est mis en place dans plusieurs buts. Le premier est d'honorer la mémoire de la victime et de permettre aux proches de se recueillir.