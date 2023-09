Un vélo fantôme inauguré en mémoire d'Yves Lemelin

L’organisme Souliers et vélos fantômes Québec (SVFQ) a organisé, ce samedi 23 septembre, l'inauguration d'un vélo fantôme sur l'endroit de la collision ayant coûté la vie à Yves Lemelin en juin dernier.

C'est une scène très émouvante qui s'est déroulée ce samedi matin entre Beauceville et Saint-Joseph. Les proches, les amis et la famille d'Yves Lemelin étaient présents sur les lieux de la collision pour lui rendre un dernier hommage.

« On est ici à la mémoire d'Yves Lemelin, sur les lieux de la collision qui lui a coûté la vie, le 11 juin dernier. On installe aujourd'hui un vélo blanc et une plaque commémorative, » a débuté Laurent Deslauriers, membre du collectif.

Ce mémorial est le premier en Chaudière-Appalaches et en Beauce. Il est mis en place dans plusieurs buts. Le premier est d'honorer la mémoire de la victime et de permettre aux proches de se recueillir.

« Le vélo blanc est aussi un symbole pour susciter une réflexion sur les dangers des véhicules motorisés et des mauvais aménagements. Il permet aussi de militer pour des actions, afin d'éviter d'autres morts, » a détaillé Laurent Deslauriers.

Un hommage sur fond de revendications pour les cyclistes

Les personnes ayant pris la parole devant le mémorial d'Yves Lemelin, ont tous demandé des actes pour sécuriser la piste cyclable entre Beauceville et Saint-Joseph.

« Yves, on est tous réunis ici pour te rendre hommage et te dire qu'on t'aime. Tu étais encore plein de vie et de projet, d'une grande curiosité pour tout, grand voyageur, bon sportif et grand charmeur. J'espère que ton décès ne sera pas inutile et servira au moins à faire bouger le gouvernement pour la construction du pont sur la piste cyclable. S'il y en avait eu un, tu serais encore parmi nous, » a déploré un des proches de la victime.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le préfet de la MRC de Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc et le maire de Saint-Joseph, Serge Vachon, étaient présents pour accompagner la famille.

« Ce qui arrive, c'est qu'un projet aussi important qu'une piste cyclable ne se fait pas en claquant des doigts. Cela se fait par phase. On a une très bonne collaboration avec le Ministère, depuis le début du projet. Le chaînon manquant est sur le point de se matérialiser, c'est une question de mois. La piste cyclable n'est officiellement pas inaugurée, on a fait les bouts que l'on pouvait, et si on avait pu faire mieux, on l'aurait fait, » a d'ailleurs complété Jonathan V. Bolduc.