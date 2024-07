Beauceville fait le point sur les dommages après les pluies abondantes

La Ville de Beauceville a subi de nombreux dommages sur son réseau routier après les pluies abondantes de la matinée du 6 juillet. Désormais, les habitants sont invités à partager les dégâts qu'ils ont endurés afin de répertorier l'ensemble des détériorations.

Pour rappel, il est tombé sur la localité quelque 71 millimètres de pluie intense en moins de 90 minutes. Le tout avait alors causé des débordements du système de canalisation (égout pluvial), des fossés et des affluents qui se jettent dans la rivière Chaudière.

Actuellement, les équipes continuent de mesurer et de colliger l'ensemble des dommages tout en planifiant les travaux par ordre de priorité (plusieurs travaux sont déjà en cours).

Il est à noter que l'ensemble des routes municipales et provinciales sont accessibles malgré les dommages subis.

Par ailleurs, les citoyens ou propriétaires ayant subi des dommages sont invités à prendre toutes les photos pour leurs dossiers personnels et à remplir un formulaire de déclaration de dommages disponible sur le site internet de la ville. L'objectif et de recueillir le plus d'information possible sur l'événement et son ampleur.

Les citoyens ayant pris des photos ou vidéos sont aussi invités à les transmettre par courriel à : [email protected]. Pour toute urgence, les gens doivent toujours composer le 9-1-1.