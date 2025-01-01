Nous joindre
Autoroute 73

Collision majeure à Scott: décès d'une conductrice

durée 08h15
11 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une jeune femme de 24 ans est décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite hier, vers 17 h 30, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott.

La nouvelle a été confirmée ce matin par le service des communications de la Sûreté du Québec.

La collision se serait produite dans une zone de travaux (à rencontre), alors qu'une camionnette, qui circulait en direction Nord, aurait bifurquée de sa voie pour empiéter dans la voie inverse et ainsi provoquer l'accident, impliquant plusieurs véhicules, dont la voiture de la conductrice qui a perdu la vie.

Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de l'incident, mais elles sont de nature mineure.

L'autoroute 73, qui était fermée entre le km 101 et 107, a été réouverte à 2 h 30 ce matin.

L'enquête se poursuit.

