Survenue à Scott le 10 octobre

Collision sur l'A-73: le nom de la conductrice décédée rendu public

16 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

L’identité de la femme de 24 ans décédée à la suite d'une collision frontale qui s'est produite le 10 octobre, sur l'autoroute 73, à la hauteur de Scott, a été rendu public.

Il s’agit de Camille Breton-Carrier, une résidente de Sainte-Marie, a confirmé le Service des communications du Bureau du coroner du Québec.

Le coroner poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.

Signalons que l'accident est survenu dans une zone de travaux sur l'autoroute.

