Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Incident du 21 octobre

Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le nom de la patiente rendu public

durée 16h15
24 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le nom de la patiente octogénaire, qui est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, qui l'a agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges, vient d'être rendu public.

Il s'agit de Marie Lambert, 81 ans, une résidente de Saint-Jules, a divulgué le bureau du coroner Jean-Marc Picard, qui a été mandaté pour investiguer ce décès.

Dès qu'elle a été avisée du malheureux incident, vers 18 h, le 21 octobre, la Sûreté du Québec a dépêché des agents de la Division des enquêtes des crimes contre la personne pour mener l'enquête dans cette affaire.

Peu de détails ont été divulgués sur cette agression. Selon les dernières vérifications, l'homme octogénaire, qui a attaqué la dame, n'aurait pas été arrêté et pour l'instant, aucune accusation n'ont été portées.

À lire également

Agressée à l'Hôpital de Saint-Georges, une patiente meurt des blessures infligées

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'actualité policière de la semaine en Beauce-Etchemin

Publié hier à 11h00

L'actualité policière de la semaine en Beauce-Etchemin

Voici un résumé du bulletin hebdomadaire d'information des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec. — Le 5 octobre, vers 18 h, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté, sur la route 173 à Scott, un homme de Sainte-Marie qui circulait à 101 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 ...

LIRE LA SUITE
Des chasseurs trouvent des restes humains dans un boisé à Saint-Théophile

Publié le 22 octobre 2025

Des chasseurs trouvent des restes humains dans un boisé à Saint-Théophile

Le lundi 20 octobre, des chasseurs ont découvert des restes humains dans un secteur boisé de Saint-Théophile. Dès la découverte, survenue vers 13 h 45, ils ont immédiatement avisé les policiers de la Sûreté du Québec. Selon les informations fournies par la responsable des communications de la Sûreté du Québec, la sergente Bilodeau, dans les ...

LIRE LA SUITE
Accident de travail mortel à Saint-Côme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Publié le 22 octobre 2025

Accident de travail mortel à Saint-Côme: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un opérateur de débardeur sur roues, de l'entreprise Excavations Lapointe et fils, le 6 janvier 2025, sur un terrain boisé situé à Saint-Côme-Linière. Rappelons ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge