Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le nom de la patiente rendu public

Le nom de la patiente octogénaire, qui est morte des suites des blessures infligées par un autre patient, qui l'a agressé dans le nuit du 21 octobre à l'Hôpital de Saint-Georges, vient d'être rendu public.

Il s'agit de Marie Lambert, 81 ans, une résidente de Saint-Jules, a divulgué le bureau du coroner Jean-Marc Picard, qui a été mandaté pour investiguer ce décès.

Dès qu'elle a été avisée du malheureux incident, vers 18 h, le 21 octobre, la Sûreté du Québec a dépêché des agents de la Division des enquêtes des crimes contre la personne pour mener l'enquête dans cette affaire.

Peu de détails ont été divulgués sur cette agression. Selon les dernières vérifications, l'homme octogénaire, qui a attaqué la dame, n'aurait pas été arrêté et pour l'instant, aucune accusation n'ont été portées.