Accident de travail à Saint-Elzéar: la victime est décédée

L'employé qui a été impliqué dans un accident de travail, survenu tôt hier matin à Saint-Elzéar, est décédé des suites des graves blessures subies.

C'est ce qui a été confirmé par l'agente Audrey-Anne Bilodeau, du service des communications de la Sûreté du Québec.

L'homme dans la vingtaine serait d'origine guatémaltèque, selon ce qu'à appris EnBeauce.com.

Par ailleurs, contrairement à ce que certains médias ont rapporté, l'accident n'est pas survenu à la Meunerie Berthiaume mais dans le voisinage de celle-ci, sur le rang Bas Ste-Anne.

Comme l'incident n'est pas de nature criminelle, c'est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui mène l'enquête sur les causes et circonstances de l'événement.