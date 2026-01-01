Nous joindre
Bilan mensuel

Plus de 800 véhicules lourds interceptés en décembre

14 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

L’opération «Plan de surveillance des véhicules lourds», auquel tous les corps policiers participent depuis octobre dernier, s’est poursuivi tout au long du mois de décembre.

En voici le bilan :
• 843 opérations
• 1327 véhicules lourds interceptés
• 1026 constats émis (divers)
• 157 constats pour excès de vitesse

Parmi les principaux comportements imprudents ciblés, les agents notent le respect de la signalisation, suivre de trop près, les distractions au volant, la ceinture de sécurité, ne pas céder le passage et la vitesse excessive.  

L’Association des directeurs de police du Québec, en collaboration avec la Sûreté du Québec, publiera à chaque mois un bilan de ce plan de surveillance.

