Un jeune expert s'exprime sur la découverte archéologique à Saint-Georges

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La découverte de deux corps d’apparence préhistorique dans un bloc de glace sur un chantier de Saint-Georges, ce mercredi matin, continue de faire réagir dans la région. Elliot Poulin, étudiant en ostéoarchéologie, s'est rendu disponible suite à cette actualité pour nous partager son avis.

Rencontré par EnBeauce.com à la suite des événements, le jeune spécialiste reconnaît d’emblée le caractère exceptionnel, voire improbable, d’une telle découverte dans la région. « C’est quand même gros. On parle de retrouver des hommes préhistoriques ici, en Beauce. J’ai de la misère à le croire tant qu’on ne les a pas retrouvés », affirme-t-il.

S’il rappelle que certaines traces d’occupation humaine très ancienne ont déjà été documentées au Québec, notamment dans le secteur de Lac-Mégantic, celles-ci remonteraient à environ 12 000 ans. Une hypothèse qui, selon lui, complique davantage le scénario évoqué à Saint-Georges.

« Il y a eu une période de glaciation importante en Amérique du Nord. Si on parle d’humains encore plus anciens, il faudrait remonter bien avant ça… c’est peu probable », explique-t-il.

L’absence actuelle des corps mentionnés sur le chantier ajoute également à son scepticisme. « Honnêtement, on n’a pas encore retrouvé ces soi-disant personnes-là. Si c’est vrai, ça va être génial à étudier, mais pour l’instant, c’est difficile d’y croire », souligne-t-il.

Au-delà du doute, l’étudiant reconnaît toutefois que si les faits s’avéraient exacts, les implications seraient majeures. « Ça viendrait complètement bouleverser ce qu’on croit savoir sur la présence humaine ici. Même à l’échelle mondiale, ce serait énorme », dit-il.

Il évoque également des enjeux plus inattendus, notamment sur le plan sanitaire. « Si des êtres préhistoriques étaient encore en vie aujourd’hui, il faudrait les encadrer rapidement. Les maladies ont évolué. Un simple rhume pourrait être mortel pour eux », avance-t-il.

Pour l’instant, plusieurs zones d’ombre persistent dans ce dossier, notamment quant à la localisation actuelle des corps et à la nature exacte des éléments retrouvés sur le chantier.



Vous pouvez écouter notre entrevue vidéo complète avec Elliot Poulin ci-dessus.