Saint-Romain: l'incendie de l'église laisse un grand vide pour les villageois

Construite par l’architecte Joseph-Aimé Poulin en 1934-1935, l’église de Saint-Romain, près de Lambton, ne célébrera jamais son centième anniversaire.

En effet, l’édifice a été complètement détruit par un incendie dans la soirée du lundi 13 avril et laisse désormais un grand vide pour les villageois.

« Je suis native d’ici, j’ai passé presque toute ma vie ici à Saint-Romain donc pour moi c’est rempli de souvenirs », a confié Amélie Isabel, mairesse de Saint-Romain, à EnBeauce.com depuis le stationnement de l'église. « Hier j’entendais les gens se remémorer de beaux souvenirs… (...) Pour nous c’était le cœur du village, tout se passait dans ce secteur. Donc là de voir de l’autre côté du bâtiment alors que d’habitude on voyait l'église elle-même, ça fait mal. Le vide est grand dans notre cœur et visuellement aussi. »

Notons que l’église n'accueillait plus de messes depuis déjà plusieurs années et l’ancienne sacristie abritait maintenant la bibliothèque du village. On y retrouvait aussi les bureaux du comité de développement de la municipalité et des spectacles. « L'église avait encore sa place dans notre municipalité même si c’était plus un lieu de culte », a précisé la mairesse.

Bien que le bâtiment ait été complètement rasé par l’incendie et que le clocher soit tombé au sol, ce dernier sera tout de même conservé par la municipalité qui souhaite le remettre en valeur. « C’est tout ce qu’il reste de notre patrimoine. »

Intervention des pompiers

Ce sont des citoyens qui ont prévenu les services d’urgences vers 18 h 30 en voyant de la fumée et des flammes s’échapper du clocher.

À leur arrivée, les pompiers de Saint-Romain/Lambton ont essayé d’attaquer le feu par l’intérieur pour tenter de sauver le secteur des cloches. Cependant, ils ont dû rebrousser chemin après seulement quelques minutes, en constatant que l’embrasement était généralisé. Tout a été très vite d’après Michel Fillion, chef du Service de sécurité incendie de Saint-Romain/Lambton. Le feu s’est répandu dans l'entretoit et en une demi-heure, le toît s'effondrait.

« On avait quand même des bâtiments très près, dont la Maison Familiale Rurale Du Granit, l’école primaire ainsi que deux maisons. On ne voulait pas que l’embrasement se généralise au point où il aurait fallu évacuer. Il y avait aussi trois réservoirs de propane sur le côté de l’église qui ont été déménagés à bras par des pompiers », a-t-il précisé à EnBeauce.com.

Au total, une quarantaine de pompiers étaient sur place, en provenance des casernes de La Guadeloupe, Saint-Sébastien, Saint-Romain, Lambton, Disraeli et Nantes. Ils ont également eu le soutien du camion-échelle de Lac-Mégantic. La mairesse a d’ailleurs tenu à remercier tous les intervenants pour leur efficacité et leur solidarité.

Ils ont dû travailler sur les lieux jusqu’à près de 6 h ce mardi matin et une équipe est restée toute la journée par sécurité.

La cause de l’incendie n’est pas connue, mais la thèse criminelle a été écartée.