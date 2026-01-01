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Aline Morissette

Septuagénaire retrouvée dans une piscine: la coroner conclu à un accident

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16 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La coroner Me Monique Tremblay a publié son rapport concernant le décès accidentel d’Aline Morissette, retrouvée dans sa piscine le 5 août 2024.

La femme âgée de 78 ans s’est malheureusement noyée dans la piscine de son domicile situé dans la 127e rue à Saint-Georges, la veille.

Aline Morissette vivait à cet endroit avec son fils et avait l’habitude de se baigner tous les soirs, même si elle ne savait pas nager, car elle avait pieds.

Puisqu’il lui arrivait régulièrement de partir avec des amis, ce dernier ne s’est pas inquiété de son absence jusqu’à ce qu’une proche remarque que le sac à main et les médicaments de la septuagénaire étaient encore dans sa chambre. Des recherches ont alors débuté et elle a finalement été retrouvée dans sa piscine.

L’enquête et les examens médico-légal ont révélé qu’il n’y avait aucun indice sur l’intervention d’un tiers dans cette affaire. De plus, aucun élément n’a permis de soulever que madame Morissette aurait fait un arrêt cardiaque ou autre. Elle se serait simplement endormie dans l’eau, son visage immergé dans l’eau, et elle s’est noyée. « Il est possible de penser que Mme Morissette se soit endormie et que son visage ait été immergé dans l’eau provoquant la noyade. (...) Il s’agit d’un décès accidentel », a conclut la coroner.

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