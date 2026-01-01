Accident de travail mortel à Saint-Elzéar: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

C'est la chute d'une plateforme qui a provoqué le décès d'un travailleur immigrant de l'entreprise Lait porc M.C. inc., de Saint-Elzéar, survenu le 27 octobre 2025.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident, qui a coûté la vie à Sebastian Acte Mejia, 29 ans, originaire du Guatemala.

Le rapport révèle que, le jour de l'accident, le travailleur se trouvait à la ferme de l'entreprise, dans le rang Bas Ste-Anne de Saint-Elzéar, et aidait un autre travailleur à installer un madrier sur la frise de la toiture d'un bâtiment agricole en construction. Pour ce faire, ils utilisaient une plateforme élévatrice motorisée de personnel (PEMP), munie d'un plancher latéral externe exempt de garde-corps. Tandis qu'il se déplaçait sur le plancher latéral, l'ouvrier a excédé l'extrémité de ce dernier et a fait une chute estimée à 2,9 mètres.

Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si les travaux avaient été exécutés en demeurant à l'intérieur des garde-corps de la PEMP, et si son plancher latéral avait été ceinturé de garde-corps.

De plus, la planification, la communication, l'exécution et le contrôle des travaux sur le chantier étaient déficients en matière de santé et de sécurité, a évalué l'organisme.

Enfin, à la suite de l'analyse du manuel du fabricant de la PEMP, la CNESST a ordonné à ce dernier qu'il modifie ses publications et documents pour qu'il y soit inclut que les PEMP, de même que les plateformes latérales, doivent être ceinturées de garde-corps, et qu'il s'assure de la conformité des informations avec les dispositions prévues au Code de sécurité pour les travaux de construction et aux normes applicables.