Accident de travail mortel à Saint-Elzéar: l'identité de la victime rendue publique

L'identité de l'homme qui est mort dans un accident de travail, survenu tôt hier matin à Saint-Elzéar, a été rendu publique.

Il s'agit de Sebastian Acte Mejia, 29 ans, originaire du Guatemala, a fait savoir la coroner Me Sophie Régnière, qui a été mandatée pour procéder à une investigation dans cet incident.

L'homme aurait fait une chute sur les lieux de son travail, situé dans le rang Bas Ste-Anne de Saint-Elzéar, qui n'est pas la Meunerie Berthiaume, comme certains médias l'ont rapporté.

Comme l'incident n'est pas de nature criminelle, c'est la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui mène l'enquête sur les causes et circonstances de l'événement.