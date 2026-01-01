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Ce lundi soir

L'identité des deux personnes décédées dans un accident à Lac-Etchemin révélée

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28 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Les deux personnes décédées dans l'accident de la route survenu ce lundi à Lac-Etchemin sont André Cloutier, 57 ans, et Line Fortin, 57 ans, de Saint-Luc-de-Bellechasse.

Le coroner Daniel Riverin a été mandaté pour mener une investigation visant à déterminer les causes et les circonstances entourant ces décès. 

Rappelons qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture percutée par un poids lourd à l'intersection de la route 277 et 276 à Lac-Etchemin, ce lundi vers 16 h.

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