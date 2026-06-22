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Faits divers

Incident à Saint-Lambert-de-Lauzon

Corps repêché dans le Saint-Laurent: l'identité du kayakiste rendue publique

Corps repêché dans le Saint-Laurent: l'identité du kayakiste rendue publique
Photo: Léa Arnaud/EnBeauce.com

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Le nom du kayakiste porté disparu dans les eaux de la rivière Chaudière, et dont le corps a été retrouvé à Lévis ce dimanche, a été rendu public par le bureau du coroner.

Il s'agit d'Alexis Moffet, un jeune homme de 20 ans, originaire de Lévis

Rappelons que cette personne était portée disparue depuis le mardi 16 juin, vers 19 h 30. C'est un résident de la rue Bellevue à Saint-Lambert-de-Lauzon qui a avisé les autorités, après avoir été témoin du chavirement dans ce secteur de la rivière Chaudière, qui compte des remous et du fort courant. L'embarcation avait été repérée et récupérée par les services d'urgence le soir-même, mais pas son passager.

Dimanche en début de journée, c'est un citoyen qui a contacté le Service de police de Lévis pour aviser lorsqu'il a découvert un corps dans l'eau, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de la rue du Juvénat à Lévis.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête sur cette malheureuse noyade alors que le bureau du coroner fera aussi rapport sur les circonstances de l'événement.

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