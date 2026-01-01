Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Incident à Saint-Lambert-de-Lauzon

Corps repêché dans le Saint-Laurent: l'identité du kayakiste rendue publique

durée 15h55
22 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le nom du kayakiste porté disparu dans les eaux de la rivière Chaudière, et dont le corps a été retrouvé à Lévis ce dimanche, a été rendu public par le bureau du coroner.

Il s'agit d'Alexis Moffet, un jeune homme de 20 ans, originaire de Lévis

Rappelons que cette personne était portée disparue depuis le mardi 16 juin, vers 19 h 30. C'est un résident de la rue Bellevue à Saint-Lambert-de-Lauzon qui a avisé les autorités, après avoir été témoin du chavirement dans ce secteur de la rivière Chaudière, qui compte des remous et du fort courant. L'embarcation avait été repérée et récupérée par les services d'urgence le soir-même, mais pas son passager.

Dimanche en début de journée, c'est un citoyen qui a contacté le Service de police de Lévis pour aviser lorsqu'il a découvert un corps dans l'eau, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de la rue du Juvénat à Lévis.

La Sûreté du Québec poursuit son enquête sur cette malheureuse noyade alors que le bureau du coroner fera aussi rapport sur les circonstances de l'événement.

À lire également

Le corps du kayakiste a été retrouvé à Lévis

Personne manquante dans les eaux de la Chaudière: les recherches se poursuivent

Une personne portée manquante dans les eaux de la Chaudière

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le corps du kayakiste a été retrouvé à Lévis

Publié hier à 22h25

Le corps du kayakiste a été retrouvé à Lévis

Le corps du kayakiste porté disparu à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon mardi, a été retrouvé à Lévis ce dimanche. « On a eu la confirmation en soirée qu'il s'agissait bel et bien de la personne disparue depuis le 16 juin dernier », a précisé la Sûreté du Québec. C'est un citoyen qui a contacté le Service de police de Lévis en début de ...

LIRE LA SUITE
Plus de 10 000 amendes pour excès de vitesse en zone de chantiers remises en une semaine

Publié hier à 14h00

Plus de 10 000 amendes pour excès de vitesse en zone de chantiers remises en une semaine

Plus de 10 000 constats d’infraction ciblant les excès de vitesse ont été donnés à des conducteurs, dont plusieurs en zones scolaires et en zones de travaux routiers, lors de l’Opération nationale concertée (ONC) vitesse et chantiers routiers, qui se déroulait du 8 au 14 juin 2026. Les services de police du Québec, en collaboration avec la ...

LIRE LA SUITE
Personne manquante dans les eaux de la Chaudière: les recherches se poursuivent

Publié le 17 juin 2026

Personne manquante dans les eaux de la Chaudière: les recherches se poursuivent

Des plongeurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés ce matin afin d'assister aux recherches du kayakiste qui a chaviré dans les eaux de la rivière Chaudière, hier soir. L'incident est survenu vers 19 h 30, ce mardi, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est un résident de la rue Bellevue qui a avisé les autorités, après avoir été témoin du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge