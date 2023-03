Portraits de femmes: Catherine Veilleux

Voir la galerie de photos

Pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, EnBeauce.com présente huit Beauceronnes motivées par leur passion et leur volonté, qui les a menés à atteindre leurs rêves et à devenir de réelles sources d'inspirations.

Aujourd’hui, rencontrez Catherine Veilleux. Elle est la fondatrice de l’entreprise Olives et Gourmandises de Saint-Georges. Malgré qu’elle a parti son entreprise tard dans son parcours, cela ne l’empêche pas d’être une vraie passionnée et dédiée à son affaire. Mère de famille, elle a remis ses projets à plus tard et c’est en 2014 qu’elle a lancé son commerce d’huile d’olive et aujourd’hui elle travaille avec sa fille et ne pourrait être plus heureuse.

Découvrez Catherine Veilleux dans cette deuxième entrevue de la série Portraits de femmes.