Chloé Doyon encourage les artistes d'ici à s'inscrire au Festival international de la chanson de Granby

Chloé Doyon invite les artistes beaucerons à participer au 55e Festival international de la chanson de Granby, dont les inscriptions se terminent ce jeudi 16 mars, à 16 h.

Ce concours a pour but de découvrir, de développer et de promouvoir la relève de la chanson francophone d’ici et d’ailleurs. Il est donc ouvert aux artistes de partout à travers la province. Il a permis à Chloé Doyon de vivre sa première expérience professionnelle, tout comme cela a été le cas pour Lisa LeBlanc, Patrice Michaud et Émile Bilodeau par exemple.

La Beauceronne a participé a été demi-finaliste lors de la 52e édition et elle a adoré son expérience. Bien que cette année l'édition était particulière en raison des mesures sanitaires, elle a beaucoup appris. Auteure-compositrice-interprète, Chloé Doyon a sorti son tout premier album, 11 h 11, il y a quelques mois.

Découvrez l'expérience de cette Géorgienne et apprenez-en plus sur le Festival, dans cette entrevue vidéo.