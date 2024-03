Portrait de femmes: Valérie Poulin

Voir la galerie de photos

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture.



Aujourd'hui, rencontre avec Valérie Poulin, originaire de Saint-Zacharie, une femme qui a fait son chemin, et continue de le faire, dans le réseau communautaire. « En terminant mon secondaire, je savais que je voulais aider les personnes qui vivent des problématiques, qui sont démunies à différents niveaux, qui n'ont pas la chance que j'ai eue d'avoir une enfance heureuse. » Le leitmotiv d'une vie.

Découvrez Valérie Poulin en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série «Portrait de femmes».