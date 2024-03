Portrait de femmes: Marie-Ève Drouin

Voir la galerie de photos

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, EnBeauce.com présente le portrait de huit Beauceronnes qui, chacune dans leur domaine, ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership pour forger une société forte de valeurs que sont le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil et l'ouverture.



Aujourd'hui, rencontre avec Marie-Ève Drouin, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, une femme d'affaires qui a sciemment décidé de faire carrière au sein de l'entreprise familiale, fondée par son père, et dont elle assure aujourd'hui la présidence et la direction.

Découvrez Marie-Ève Drouin en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo dans cette série «Portrait de femmes».