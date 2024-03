Portrait de femmes : Andrée Rancourt

Originaire de Saint-Prosper, Donald Tanguay, 62 ans, a réalisé le pari fou de courir les six plus grands marathons du monde (Boston, New-York, Chicago, Berlin, Londres et Tokyo). En ayant complété, ce dimanche 3 mars, celui de Tokyo, il devient le seul Beauceron à avoir réussi cet exploit. Celui qui est aussi conseiller municipal à ...