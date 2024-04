Jacob Flickinger porté à son dernier repos

Voir la galerie de photos

C'est sur la musique de la cornemuse qu'un long cortège a précédé les funérailles du travailleur humanitaire Jacob Flickinger, célébrées cet après-midi en l'église de Saint-Georges.

Rappelons que cet ex-militaire de 33 ans a été tué le 1er avril, avec six collègues de l'organisme World Central Kitchen pour lequel il travaillait, lors d'une frappe aérienne au centre de la bande de Gaza.

Plus de 250 personnes étaient présentes lors de la cérémonie, qualifiée de «très émouvante» par des observateurs, dont plusieurs compagnons d'arme qui n'ont pu retenir leurs larmes. Les parents du défunt, Sylvie Labrecque et John Flickinger, ont tour à tour porté l'urne funéraire contenant les cendres de leur fils, en présence de la conjointe, Sandy Leclerc, et de son jeune fils de 18 mois, Jasper.

C"est le curé de l'église de Saint-Georges, Alain Pouliot, qui a officié les funérailles. « Il y a toujours à travers la violence, à travers l'horreur, à travers l'absurdité, du monde qui est là pour apporter du réconfort et de la consolation. Ce geste-là aujourd'hui, c'est une preuve qu'on est plus grand que ce que nous sommes dans cette vie éphémère. C'est ce courant qui nous vient de la vie éternelle qui est inscrite en nous que l'on veut rendre visible à travers la personne de Jacob, qui était lui-même plus grand que nature », a confié l'abbé Pouliot à EnBeauce.com, tout juste avant la célébration.

« Il est décédé dans des circonstances qui sont exactement celles des fondements de notre foi chrétienne. Le Christ a donné sa vie de façon injuste, il est mort mais il ne méritait pas de mourir. Lui non plus (Jacob) ne méritait pas de mourir. En plus, il a sacrifié sa vie pour venir en aide aux plus pauvres, aux plus vulnérables, à des gens qui étaient affamés. C'est ce qui fait que ce type de don de la vie, ça manifeste le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime », a conclu le curé de Saint-Georges.