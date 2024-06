Marie-Philip Poulin devient Chevalière de l'Ordre national du Québec

La Beaucevilloise et capitaine de l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin, a reçu aujourd'hui, l’insigne de Chevalière de l’Ordre national du Québec.

La quadruple médaillée olympique a reçu des mains du premier ministre, François Legault, la plus haute distinction honorifique décernée par l’État québécois à l’Agora de l’Hôtel du Parlement du Québec. Elle fait partie des 25 personnes qui ont contribué, à leur manière, à façonner le Québec. À ce jour, ce sont quelque 1 200 personnalités du Québec et d’ailleurs qui ont été nommées depuis la toute première cérémonie, en 1985.

Le premier ministre, François Legault a fait un vibrant hommage sur les accomplissements de l’athlète, mais a surtout souligné son grand talent et son influence auprès des jeunes filles : « Vous êtes une ambassadrice exceptionnelle pour le sport. Il y en a qui disent que vous êtes la Sydney Crosby du hockey féminin, mais j’aime mieux dire que vous êtes la Marie-Philip Poulin du hockey féminin ».

De plus, Marie-Philip a été chaudement applaudie, même durant la prise de parole de M.Legault. On pouvait sentir la fierté des invités, ce qui démontre que malgré qu’elle soit la plus jeune Chevalière, elle a fait beaucoup pour le peuple québécois en si peu de temps.

Lorsque nous l’avons rencontré après la cérémonie, elle nous a expliqué que bien qu’elle avait du mal encore à réaliser qu’elle était parmi de grands noms cela lui a « fait chaud au coeur », mais elle reste toujours aussi humble en exprimant le fait qu’elle ne serait pas là aujourd’hui sans sa famille, ses amis et ses coéquipières.

La capitaine n’oublie pas ses origines en mentionnant qu’elle avait reçu plusieurs messages : « J’ai eu quelques messages. Les gens sont fiers. Ils ont pris le temps de m’envoyer un message et ça m’a fait chaud au coeur. La vie va vite, mais ils ont pris le temps de me féliciter ».

Ses plus grands supporteurs étaient présents soit, ses parents, Robert Poulin et Dany Nadeau, son parrain et sa marraine, qui sont toujours aussi fiers de ce qu’elle a accompli.

De plus, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, était présent à la cérémonie bien heureux d’avoir pris le temps de participer à l'événement. « Quand on regarde ça, c’est tout un honneur que Marie-Philip reçoit aujourd’hui. Quand on regarde l’ensemble des gens qui sont nominés aujourd’hui avec le parcours qu’ils ont, qu’on ait reconnu le talent de Marie-Philip et tout son parcours professionnel et en même temps sa personnalité qui est extraordinaire, moi je trouve que ça valait la peine d’être ici. Mais ça valait aussi la peine de prendre le temps d’analyser la candidature de Marie-Philip et de la retenir », a-t-il exprimé

Mentionnons, que la joueuse de hockey n’en est pas à cette première distinction ayant reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec l’année dernière.

Au cours de sa carrière, elle a remporté de nombreuses médailles, trophées et prix. Dont, trois médailles d’or et une d’argent aux Jeux olympiques. De plus, elle fut dix fois médaillées aux Championnats du monde. Elle a aussi remporté plusieurs trophées individuels et deux championnats de la coupe Clarkson avec les Canadiennes de Montréal dans l’ancienne Ligue canadienne de hockey féminin.