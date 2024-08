Roxanne Bolduc signe un premier contrat professionnel avec Valence

La jeune joueuse de soccer Roxanne Bolduc a signé son premier contrat professionnel ce jeudi 8 août avec le club de Valence en Espagne.

Pour EnBeauce.com, elle revient sur cette étape importante dans sa jeune carrière, qui lui permettra de côtoyer le monde du soccer professionnel au quotidien.

« Mon premier sentiment après avoir signé ce contrat professionnel, c’est la fierté. C'est quelque chose de fou quand je regarde où j'étais il y a encore trois ans », a expliqué la jeune athlète passée par l'Ascalon de Saint-Georges.

« Valence, c’est un club qui représente beaucoup pour moi, car c’est un club qui croit en moi. Nous avons un vrai projet à long terme et je sens que le club est capable de se projeter avec moi. Évidemment, c'est un nouveau club, donc je dois m'habituer à une nouvelle façon de faire, mais je suis très reconnaissante ».

Évidemment, le fait de signer un contrat professionnel change considérablement le quotidien d’une jeune joueuse en formation. Si les études vont garder une place importante pour Roxanne, c’est surtout cet accès au monde professionnel qui va représenter le plus grand changement.

« Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en cas de besoin, et si on m’appelle, je pourrai aller jouer avec l’équipe professionnelle de Valence.. Je suis aussi très suivie avec de nombreux tests médicaux et je suis traitée comme si j'étais une joueuse professionnelle. Évidemment, je touche aussi un salaire, ce qui est un changement majeur », a-t-elle détaillé.

Désormais joueuse de l’équipe réserve féminine du Valencia CF, Roxanne Bolduc va se concentrer sur son intégration au cours des prochains mois . Au programme : beaucoup d'entraînements et des matchs amicaux de pré-saison, avant la reprise officielle.

« Je vais avoir des entraînements tous les jours ou presque, avec un début de saison prévu le 7 septembre. Pour la suite, ça va être beaucoup de voyages en avion pour nos matchs de championnat ou des longs déplacements en bus », a-t-elle conclu.