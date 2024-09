Sarah Lemieux veut vivre son combat contre le cancer dans la joie

Voir la galerie de photos

Sarah Lemieux a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a quelques semaines et malgré la dure nouvelle, elle reste positive et souhaite « vivre ça dans la joie. »

Sarah est mère de famille. Âgée de 36 ans, elle réside à Sainte-Marie avec son conjoint et ses trois enfants de 8, 9 et 13 ans. « Ma vie allait bien, tout était sous contrôle. Puis le lundi 29 juillet, j’ai eu vraiment un gros choc électrique dans le sein, ça m’a vraiment empêché de faire ce que je faisais. J’ai mis ma main dans mon sein et j’ai fait comme “oh mon dieu, j’ai une masse, je sens quelque chose” », a-t-elle confié à EnBeauce.com.

Par conséquent, elle a pris rendez-vous avec un médecin rapidement et a passé des tests dans les jours qui ont suivi. C’est ainsi que le diagnostic du cancer est tombé, le 1er août. « Quand j’ai demandé à la docteure si j’allais mourir, elle disait je sais pas. Quand j’ai demandé si j’allais guérir, elle disait je sais pas. De ce que j’entends, ils ne peuvent pas tant s’avancer, peu importe le stade et le cancer que tu as. » C’était une nouvelle à laquelle elle ne s’attendait pas étant donné son jeune âge et l’absence d'antécédent génétique. « Donc j’ai accueilli ça, j’ai pleuré, j’ai vécu mes émotions (...) Les deux premières semaines, ça a été difficile. (...) Mais j’ai envie de vivre ça dans la joie. »

Après de nombreux examens complémentaires, elle a commencé sa première chimiothérapie ce mercredi, une étape qui a vraiment concrétisé sa nouvelle réalité. « Ça m’a un peu plus frappée là. J’ai dû accueillir de la tristesse et un peu de colère. »

Sarah reste positive et croit en sa guérison. En attendant, son père a ouvert une collecte de fonds accessible ici pour soutenir Sarah et sa famille dans cette épreuve.

Pour connaître son histoire et sa vision de la situation, visionnez l’entrevue vidéo complète ci-dessus.