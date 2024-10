Jean Champagne recevra un prix d'excellence en philanthropie

Le Beaucevillois Jean Champagne recevra le Prix Bénévole par excellence en philanthropie, dans le cadre d'une cérémonie qui aura lieu le 13 novembre prochain à Montréal.

La distinction lui sera décernée par l'Association des professionnels en philanthropie (section du Québec) dont les prix d’excellence célèbrent le leadership et l’engagement communautaire extraordinaire d’individus, d’entreprises et d’organisations d’exception. L'événement se tiendra aussi dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie.

La candidature de Jean Champagne a été soumise par le Club Parentaide Beauce-Centre, l'organisme Cultiver pour partager, la Fondation des Sports et Loisirs de Beauceville, et la Corporation du quartier de la débâcle de Beauceville (CQDB), des groupes dont il a été le principal initiateur.

«Jean est reconnu pour son esprit fédérateur, capable de mobiliser bénévoles et donateurs autour de projets concrets. Il sait organiser et mener à bien des campagnes de financement qui ont permis d’amasser des millions de dollars au profit de la communauté, que ce soit pour des infrastructures sportives, des programmes sociaux ou des activités culturelles et patrimoniales. Son secret? Une foi inébranlable dans les projets qu’il défend et une détermination à toute épreuve», a-t-on expliqué au jury des Prix d’excellence pour justifier le bien-fondé de sa candidature.

Le Beauceron recevra le prix ex-aequo avec Jacinthe Côté, qui sera reconnue pour son implication avec l'organisme Allo prof et la Fondation CHU Sainte-Justine.