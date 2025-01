Revoyez nos portraits diffusés pour la Journée internationale des droits des femmes

Voir la galerie de photos

Comme chaque année, EnBeauce.com a réalisé huit portraits de femmes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. En ces temps de rétrospectives annuelles, votre média vous propose de voir ou revoir les entrevues vidéos réalisées à cette occasion en 2024.

- Portraits de femmes: Karine Champagne



Rencontre avec Karine Champagne, de Saint-Honoré-de-Shenley, une orthopédagogue qui travaille au sein du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. À seulement 26 ans, cette jeune mère de famille est déjà dans son deuxième mandat de conseillère de sa municipalité, où elle assure aussi le rôle de pro-maire.

- Portraits de femmes : Véronique Carrier



Rencontre avec Véronique Carrier, créatrice et gérante des bars laitiers Plaisir Sans Faim de La Guadeloupe et Lac-Mégantic. La gourmandise et la bonne humeur sont clairement les points forts de Véronique Carrier. Quand il s'agit de se faire plaisir, elle sait comment répondre aux demandes de ses clients. Son énergie débordante fait d'elle une femme inspirante pour toutes celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat.

- Portraits de femmes: Marie-Ève Drouin



Rencontre avec Marie-Ève Drouin, de Saint-Odilon-de-Cranbourne, une femme d'affaires qui a sciemment décidé de faire carrière au sein de l'entreprise familiale, fondée par son père, et dont elle assure aujourd'hui la présidence et la direction.

- Portraits de femmes: Anne Roy

Rencontre avec Anne Roy, responsable de la Promotion de la Santé pour l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Connue pour son énergie et son humour, elle n'a pas toujours été comme ça. Plutôt timide durant son enfance, elle s'est ouverte au monde grâce au rire et parce qu'elle a "osé"!

- Portraits de femmes: Marie-Ève et Isabelle Beaulieu

Rencontre avec Marie-Ève et Isabelle Beaulieu, propriétaires du restaurant-bar Saint-Hubert à Saint-Georges ainsi que de l'hôtel Comfort Inn. Les deux soeurs ont une histoire de famille riche et inspirante qui leur a permis de gravir les échelons à travers les années jusqu'au rachat du restaurant familial. Plus récemment, elles se sont lancées dans l'hôtellerie en faisant l'acquisition de l'hôtel Comfort Inn.

- Portraits de femmes: Andrée Rancourt

Rencontre avec Andrée Rancourt, notaire retraitée de Saint-Gédéon-de-Beauce. Andrée Rancourt a passé près de 44 ans en tant que notaire dans le village et était la première femme à exercer cette profession en Beauce.

- Portraits de femmes: Geneviève Bilodeau

Rencontre avec Geneviève Bilodeau, joaillière. Cette Beauceronne a toujours été intéressée par l'art, à l'école elle vendait déjà ses propres créations. Après avoir fait ses études en joaillerie et vécu quelques expériences professionnelles, elle a pu ouvrir sa propre entreprise dans les locaux de la savonnerie Histoire de bulles. Depuis maintenant 15 ans, elle vit de sa passion.

- Portraits de femmes: Valérie Poulin

Rencontre avec Valérie Poulin, originaire de Saint-Zacharie, une femme qui a fait son chemin, et continue de le faire, dans le réseau communautaire. « En terminant mon secondaire, je savais que je voulais aider les personnes qui vivent des problématiques, qui sont démunies à différents niveaux, qui n'ont pas la chance que j'ai eue d'avoir une enfance heureuse. » Le leitmotiv d'une vie.