Rencontre avec Carol Poulin, peintre et restaurateur de tableaux

Né à Beauceville en 1947, Carol Poulin s’est intéressé à la peinture dès la fin de son adolescence et y a consacré sa vie.

Il a fait l’École des Beaux-arts à Québec d’où il a été diplômé en 1970. Parmi tout ce qu’il a étudié, c’est la peinture qui lui plaisait le plus. « Je me sentais beaucoup plus libre », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Au fil du temps, il s’est appliqué à la technique et a appris à manipuler les couleurs ainsi que les vernis afin d’avoir du plaisir à peindre. « Présentement je n’ai pas d’idée préconçue quand je fais un tableau. Je mets de la matière et puis c’est le subconscient qui dirige. »

Récemment, il a réalisé l’affiche du court-métrage Anastasia réalisé par Timur Aslaev et entièrement tourné à Beauceville. « L’histoire du film c’est un enfant qui perd sa mère à l’âge de 11 ans et moi j’ai vécu la même chose à 4 ans. Alors je suis retourné à Beauceville, dans mon terrain de jeu. Finalement j’ai fait un tableau à partir de ce terrain-là et c’est comme ça que ça a abouti par l’affiche », a-t-il conté.

Dans les années 80, Carol a reçu des propositions de nettoyage et c’est ainsi qu’il s’est finalement intéressé à la restauration, art qu’il trouvait trop technique lorsqu’il était plus jeune. « Finalement, j’ai fait beaucoup de recherches et j’ai fini par faire beaucoup de restauration. » Ce travail consiste entre autres à chercher où sont les dommages, à faire du nettoyage et des retouches. Il permet notamment de révéler les couleurs. « Chaque tableau a des dommages différents », a noté l’artiste passionné.

« J’y ai pris goût parce que chaque tableau à son histoire et c’est ça qui m’a stimulé. Le tableau représente une partie de l’histoire ou il y a aussi l’histoire des gens qui ont ces tableaux-là. On apprend beaucoup de choses avec la restauration de tableaux. »

Visionnez l’entrevue complète ci-dessus pour en savoir plus sur sa passion et son histoire.