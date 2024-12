Le Prix Hommage Gilles-Gauvreau décerné à Marcel Larochelle

L'acériculteur Marcel Larochelle, un résident de Saint-Prosper, vient de recevoir le Prix Hommage Gilles-Gauvreau, qui lui a été décerné le 20 novembre dernier, dans le cadre de l'assemblée générale semi-annuelle des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Remis depuis 2012, cette distinction honore une personne qui a fait preuve d’un dévouement et d’une contribution exceptionnelle à la vie syndicale acéricole et qui, par ses actions, a fait progresser et rayonner l’acériculture au Québec et à l’international.

Marcel Larochelle a été conseiller municipal de Saint-Prosper pendant 13 ans et administrateur de sa région pendant 28 ans, dont 21 ans à titre de président des Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce. Il a contribué à l’avancement des dossiers importants, favorisant le développement acéricole dans tout le Québec et aussi en Beauce.

Cet ardent défenseur de la mise en marché et de la vision collectives a convaincu plusieurs acériculteurs de l’importance de s’unir pour mieux se défendre. Il a toujours su rallier la majorité des producteurs aux grandes orientations régionales et des PPAQ. Il a participé à plusieurs actions et manifestations et il a toujours défendu les intérêts des acériculteurs auprès des politiciens, des acheteurs et des autres intervenants.

«Il laissera comme héritage ce qu’il a permis de construire avec les autres pionniers de la mise en marché collective : une agence de vente fonctionnelle, une réserve stratégique efficace, un système de contingentement performant et des revenus améliorés et prévisibles pour les acériculteurs. Grâce à lui, collectivement, les acériculteurs sont plus forts et peuvent aller plus loin», peut-on lire dans l'annonce de remise du prix.