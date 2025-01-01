Un prix Gémeaux pour Karine Lagueux

La comédienne Karine Lagueux, originaire de Beauceville, a remporté un prix Gémeaux dans le cadre du 40e gala de cet événement, qui célèbre l'excellence des professionnels de la télévision et des médias numériques.

Lors de la cérémonie de remise du 14 septembre, elle a obtenu le trophée du Meilleur rôle de soutien féminin, avec son interprétation du personnage de la jeune Martha, dans la série dramatique Le temps des framboises, du réalisateur Philippe Falardeau.

La Beauceronne a été préférée aux autres finalistes de la catégorie qui comptait Sara Montpetit, Lou Thompson, Madeleine Péloquin, et Marie-Thérèse Fortin.

L'artiste est aussi autrice-compositrice-interprète. Son tout nouvel album, intitulé Nos pas perdus, sera lancé le 3 octobre prochain.