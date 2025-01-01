Redécouvrez les Gens de chez-nous — 3 de 3

Voir la galerie de photos

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés tout au long de l'année.

SEPTEMBRE



Johanne Maheux propose un nouveau regard sur Saint-Georges

Résidente de Saint-Georges depuis 1989, Johanne Maheux est une artiste peintre dont plusieurs oeuvres sont en ce moment exposées au Centre culturel Marie-Fitzbach.



Riz, gingembre et passion maraîchère : le pari de Pier-Luc Poulin

À Saint-Côme-Linière, nichée entre les champs et les boisés, une ferme maraîchère pas comme les autres cultive la diversité, l’originalité… et même le riz.



Justin Rodrigue : 125 km pour repousser ses propres frontières

À 19 ans, Justin Rodrigue, un jeune athlète originaire de Saint-Georges, a accompli un exploit dont il se souviendra toute sa vie : compléter l’Ultra-Trail Harricana de 125 km (UTHC 125), l’un des ultra-marathons les plus exigeants du Québec.



Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

Steeve Létourneau, ostéopathe de profession et amateur de culture antique, a tout récemment publié son premier livre: L’épreuve - Guide de traversée.



Céramique de Beauce: immersion dans la passion de Paul Giguère

C’est dans sa maison à Saint-Joseph-de-Beauce que le collectionneur et passionné de Céramique de Beauce nous a reçus. Le salon de Paul Giguère est un véritable musée dont il est le gardien.



La plus belle des citrouilles géantes vient de la Beauce!

La plus belle des citrouilles géantes de l'année vient de la Beauce, ont décrété les organisateurs du concours Potirothon de Gentilly.

OCTOBRE



Fier pompier, Michel Boucher quitte avec le sentiment du devoir accompli

Après 38 années au service de la communauté de son village, Michel Boucher a pris sa retraite du poste de directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre le 31 août dernier.



«Nos pas perdus»: le 2e album de Karine Lagueux

Nos pas perdus, tel est le titre du tout nouvel album, son 2e en carrière, que vient de lancer cette semaine l'autrice-compositrice-interprète, Karine Lagueux.



Création Guyl-Mor: quand chaque couronne devient un conte

Forte de sa créativité sans limite, Guylaine Morin a fondé Création Guyl-Mor en août dernier pour propager la bonne humeur.



Nancy Paquet publie un livre pour oser enfin réaliser ses rêves

« Il faut arrêter d’attendre le bon moment », dit Nancy Paquet qui vient de sortir son deuxième livre Qu’est-ce-que t’attends?. Deux ans après son premier livre, Briller, qui était une autobiographie visant à inspirer les jeunes pour leur dire que tout est possible, elle publie un nouvel ouvrage pour motiver les gens à réaliser leurs rêves.



Nouveautés et frissons à la Grange hantée de Saint-Benjamin

Pour le plus grand bonheur de Marie-Andrée Buteau et de sa famille, la Grange hantée de Saint-Benjamin est prête à recevoir de nouveaux les amateurs d’Halloween.



Chez Lucie Fournier, l’Halloween est une fête de cœur et de créativité

Chaque mois d’octobre, une maison de Saint-Georges se démarque dans son quartier par ses décorations d’Halloween, à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est celle de Lucie Fournier, professeure retraitée du Cégep Beauce-Appalaches, pour qui cette fête est une véritable tradition familiale… et un bonheur contagieux.



Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

Paul Poulin, natif de Beauceville et résident de Frampton, a construit de ses mains un avion deux places, le Pietenpol Air Camper, à partir du plan de Bernard Pietenpol de 1929.

NOVEMBRE



Alexis Cliche, 11 ans, déjà champion et fier héritier d’une passion familiale

Dans la famille de Marie-Pierre Labbé et Marc-André Cliche, l’Autodrome Chaudière est devenue une deuxième maison.



Revivre après un traumatisme crânien: le parcours inspirant de Jonathan Coulombe

Le Georgien Jonathan Coulombe a été victime d’un accident de voiture le 27 novembre 2002. Ce jour-là, sa vie a basculé.



À 19 ans, Justin Rodrigue revient du Népal après avoir gravi l’Island Peak

À seulement 19 ans, Justin Rodrigue, un jeune athlète originaire de Saint-Georges, revient d’un voyage au Népal où il a gravi l’Island Peak, un sommet de 6 189 mètres.



L'Amour avec un grand A

Le respect, la communication, le pardon et les petites attentions seraient les ingrédients secrets pour réussir son histoire d’amour.



À 17 ans, Laurie-Maude Perreault a déjà donné 45 pouces de cheveux

Depuis l’âge de 11 ans, Laurie-Maude Perreault, une jeune femme de 17 ans originaire de Saint-Georges, remet régulièrement ses cheveux à un organisme montréalais qui fabrique des perruques destinées aux enfants malades. Elle poursuit ce geste depuis maintenant sept ans, avec l’objectif d’en faire au moins cinq dons au cours de sa vie, voire plus...



Guillaume Leclerc lance un nouvel album pour le temps des Fêtes

L’auteur-compositeur Guillaume Leclerc, originaire du Bas-Saint-Laurent mais désormais installé à Sainte-Marie, vient de lancer le volume 2 de son album Le temps des Fêtes, qui comprend huit nouvelles chansons originales.



L'amour est dans le pré: Ariane tente sa chance dans la prochaine saison

Une agricultrice de Honfleur s'est lancée dans l’aventure L’Amour est dans le pré. Il s’agit d’Ariane Dion, 24 ans, productrice porcine.

DÉCEMBRE



De l'hôpital aux vides-maisons avec toujours le même objectif: aider

Après une carrière de 20 ans comme infirmier, Olivier Daniels a choisi une nouvelle voie pour aider les gens en fondant l'entreprise Beauce débarras.



«J’ai commencé avec un rêve»: Marie-Philip Poulin revient sur son parcours

La Beauceronne Marie-Philip Poulin, joueuse de la Victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), a amorcé sa saison 2025-2026 avec une victoire de 4 à 0, le mardi 25 novembre dernier, contre les Sirens de New York.



« Je ne peux plus vivre comme ça »: l’appel à l’aide de Sophie Labbé

Épuisée par ses souffrances, Sophie Labbé lance un appel du cœur pour trouver un médecin qui l'aidera à se remettre sur pieds.