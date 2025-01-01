Deux jeunes Beaucerons rêvent de vivre du soccer

Deux jeunes joueurs de soccer originaires de la Beauce poursuivent actuellement leur développement en Europe, accompagnés par la filière canadienne de l’agence Yo Sports Advisor.

EnBeauce.com a rencontré, Erwan Tatel, responsable de cette filière, pour faire le point sur le parcours de Mathieu Gareau et Juliano De Paola, deux profils à des stades différents, mais portés par une même ambition: vivre du soccer.

Mathieu Gareau, âgé de 17 ans et originaire de la Beauce, évolue actuellement avec le FC Kopstal, au Luxembourg. Après trois années au sein de l’agence et plusieurs essais en Europe, il a signé cet été avec le club luxembourgeois, où il évolue désormais au niveau senior. « Il est quand même en D2 luxembourgeoise au niveau senior, pas au niveau des jeunes, et il va avoir 18 ans. Il sera amené à avoir un contrat de travail », a lancé Erwan Tatel.

Installé seul en Europe, le jeune Beauceron découvre un environnement bien différent de celui du Québec. « Vivre en Europe, ce n’est pas pareil que vivre au Canada mais je crois que je me suis bien adapté. Ça n’a pas été difficile », raconte Mathieu Gareau, qui évoque toutefois les défis liés à l’éloignement : « Mentalement, être seul, c’est quand même un peu dur. Toute ma famille est au Canada. »

Sur le terrain, il a rapidement compris l’exigence du niveau européen. « C’est un autre niveau, on voit le niveau d’Europe », souligne-t-il, ajoutant que ses premières apparitions officielles ont été marquantes : « J’étais content de jouer. J’avais hâte d’entrer sur le terrain et d’essayer de toucher le plus de ballons possible. »

Du côté de l’agence, l’objectif est clair, accompagner le joueur dans une progression durable. « Notre rôle, c’est de l’accompagner pour qu’il puisse vivre du foot », précise Erwan Tatel, évoquant un suivi régulier et la recherche constante d’opportunités. « On ne veut pas le bloquer dans un club. On veut qu’il puisse passer des caps dans sa carrière. »

Mathieu Gareau partage cette vision à long terme. « Il faut une progression. J’ai juste 17 ans. Mon but, c’est de gravir les échelons et de pouvoir vivre de ça. »

Un premier essai en Espagne pour Juliano De Paola

Plus jeune, Juliano De Paola, formé à Saint-Georges, a pour sa part rejoint l’agence il y a moins d’un an. Début décembre, il a effectué un premier essai en Espagne avec le Rayo Vallecano. Malgré le décalage horaire, l’expérience s’est révélée positive. « J’ai eu un très bon ressenti et de très bonnes performances. J’ai vu énormément de positif », confie le jeune joueur.

Présent sur place, Erwan Tatel a assuré l’accompagnement autant sportif qu’extrasportif. « Mon rôle, c’était de l’observer pendant les pratiques, de lui nommer les points à améliorer et les bons points à continuer, mais aussi de voir comment il se comportait en dehors du terrain. »

Erwan rappelle que l’agence adapte son approche selon l’âge et le stade de développement de chaque athlète. « Mathieu va avoir 18 ans, il est considéré adulte. Juliano a 13 ans, on peut encore taper à la porte des centres de formation. L’objectif principal, c’est qu’ils puissent vivre du foot. »

Un signal encourageant pour la relève sportive régionale, alors que des joueurs d’ici commencent à se faire une place sur la scène internationale, soutenus par un encadrement désormais bien implanté au Canada.