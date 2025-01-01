Redécouvrez les Gens de chez nous — 2 de 3

Voir la galerie de photos

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés tout au long de l'année.

MAI



Annie Deblois : une massothérapeute de Saint-Honoré qui rayonne à l’international

Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, Annie Deblois exerce la massothérapie depuis plus de 20 ans. Ce qu’elle considère aujourd’hui comme un art et une vocation lui a ouvert les portes d’une carrière internationale imprévue.



EN VIDÉO | Dans les coulisses du Manoir Taylor (1/2) : un voyage dans le passé au rez-de-chaussée

EN VIDÉO | Dans les chambres du Manoir Taylor (2/2) : mémoire de famille et héritage vivant

EnBeauce.com est allé à la rencontre de James Hunter, propriétaire du Manoir Taylor situé dans le secteur de Cumberland, tout près de Saint-Georges. Véritable trésor patrimonial, le bâtiment construit en 1918 est aujourd’hui une auberge où l’histoire se vit autant qu’elle se visite.



La Ferme Gagnonval tourne la page après 40 ans de production laitière

Après quatre décennies consacrées à l’élevage laitier, Marc et Daniel Gagnon s’apprêtent à fermer les portes de la Ferme Gagnonval Inc., située à Sainte-Hénédine.



Alexandre Béland Ouellette court 10km en uniforme pour honorer ses pairs

Le Beauceron Alexandre Béland Ouellette a couru 10 kilomètres avec son équipement de pompiers lors de l’événement Courir St-Gédéon ce samedi.



Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la Villa des Pins

Passionné d’automobile, le Beauceron Christian Lessard trace une nouvelle destinée pour la populaire Villa des pins, à Notre-Dame-des-Pins.

JUIN



Le Camp des Champions veut former des athlètes… et des souvenirs

Lancé en 2023 à Saint-Georges, le Camp des Champions est devenu en trois ans un incontournable pour les jeunes passionnés de football. Fondé par trois joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Louis Drolet, Samuel Fortin et Marc-Antoine Voyer, le projet ne cesse de prendre de l’ampleur.



Créer avec la nature : l’art éphémère d’Aurélien Biet

Résident de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Aurélien Biet pratique le «Land art», un art éphémère en accord avec la nature, et met son talent aux profits des autres.



Canette par canette, Catherine Bisson bâtit un avenir pour la recherche

La vie de Catherine Bisson a été bouleversée en mars dernier lorsque la mère de famille a appris qu’elle avait une tumeur cérébrale, soit un astrocytome de grade II.



À Frampton, un agriculteur invente un outil pour révolutionner l’entaillage des érables

Dans son atelier de Frampton, Vincent Boutin, producteur acéricole de 37 ans, laisse libre cours à sa créativité. Ce mécanicien autodidacte vient de mettre au point un outil innovant baptisé le Perfect-O, qui vise à faciliter l’entaille des érables, tout en améliorant la précision et le rendement.



Luc Quirion bâtit un orphelinat au Tchad pour offrir un avenir aux enfants

Touché par la dure réalité des enfants orphelins au Tchad, le Beauceron Luc Quirion a construit un orphelinat et s’est engagé à leur offrir un meilleur confort de vie.



Dans l’œil de la tempête avec Gabriel Cyr, chasseur d’orages en Beauce

Alors que les prévisions du jeudi 19 juin annonçaient des orages violents accompagnés d’un risque de tornade, EnBeauce.com a suivi Gabriel Cyr, jeune chasseur d’orages originaire de Saint-Elzéar, pour une journée de traque à travers le sud du Québec.

JUILLET



Une décennie de passion à l'Area skate club

L’Area skate club a été créé le 8 août 2015 par un groupe d’amis passionnés, dont fait partie Mikael Martineau, responsable du service éducatif de l’organisation.



« LuSpoons » redonne vie aux ustensiles grâce à des bijoux uniques

LuSpoons, une petite entreprise de la Beauce située à Saint-Georges, a pour but de créer des bijoux avec des ustensiles recyclés. Fondée en 2025 par Mia Turgeon et Dylan Paquet, l’entreprise a comme principale valeur de « redonner une seconde vie à des objets banals qu’on utilise chaque jour ».



Voyage dans le temps au Château Grangeois

Cela fait environ 20 ans que Raymond Beaudry a racheté la grange qui se trouvait sur le terrain à côté de sa maison à Courcelles. Depuis, il l’a transformé en un endroit hors du temps: le Château Grangeois.



22 raisons d’aimer le rugby: Sabrina Poulin raconte sa passion

Après avoir fait de nombreux sports durant sa jeunesse, c’est finalement le rugby qui a séduit Sabrina Poulin qui mène désormais une carrière riche de succès.



Roxanne Bolduc franchit une nouvelle étape : après Valence, cap sur Villarreal

À seulement 17 ans, Roxanne Bolduc continue de tracer son chemin dans le soccer professionnel espagnol. Après une première saison riche en apprentissages avec Valence, la jeune défenseure québécoise, dont le père est originaire de Beauceville, s’apprête à rejoindre Villarreal pour les deux prochaines années.



Un Beauceron mal-voyant réalise son rêve au volant d'une voiture de course

Alors qu’il pensait ne jamais pouvoir tenir un volant entre ses mains, Pierre-Olivier Doyon a finalement réalisé son rêve lors du Défi Vision organisé par Mira à l'Autodrome de Granby.

AOÛT



Nicolas Poulin relie Saint-René au Château Frontenac à la course

De sa maison à Saint-René jusqu'au Château Frontenac de Québec, Nicolas Poulin a couru 127,8 km en 19 heures et 52 minutes, entre jeudi soir et vendredi après-midi.



Ginette Drouin a troqué les chiffres pour les lettres

Après avoir navigué dans les colonnes de chiffres toute sa carrière, comme technicienne au service de la Formation professionnelle du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Ginette Drouin a décidé qu'à la retraite, elle plongerait dans les lettres.



Roanie Ferme Florale: des fleurs cultivées avec passion

Horticultrice et paysagiste de métier, Roxanne Houle a fondé Roanie Ferme Florale pour vivre de sa passion pour les fleurs.



Le sourire aux lèvres, Rosalie réalise son rêve à bord d'un hélicoptère

L’émotion était intense aujourd’hui à Saint-Éphrem, alors que Rosalie Camirand, entourée de ses proches, réalisait son rêve de faire un vol en hélicoptère.



L’éducation comme arme : l’histoire inspirante d’Averty Ndzoyi

Arrivé au Québec en plein mois de décembre, Averty Ndzoyi se souvient encore du choc de ses premiers pas dans la neige : « Je me suis demandé ce qu'est-ce que ces gens sont venus faire ici… et tout de suite, la réponse est venue dans ma propre tête : mais toi, qu’est-ce que tu fais ici ? » raconte-t-il en souriant.



Sclérose en plaques: Lina Labbé a choisi de ne pas se laisser définir par la maladie

Femme d'affaires et cheffe d'entreprise pendant sa carrière dans l'industrie métallurgique, Lina Labbé a choisi de ne pas se laisser définir par la maladie qui l'affecte depuis 2014, soit la sclérose en plaques (SP).



À l'Écurie MJ, le quotidien est rythmé par les chevaux

À l’Écurie MJ de Saint-Honoré-de-Shenley, le quotidien de la famille Boulanger s’organise au rythme des chevaux. Marc Boulanger et Jennifer Champagne sont parents de trois filles, Rose, Flavie et Adèle. Ils sont également propriétaires d’une douzaine de chevaux, trois chats et deux chiens. Cela fait plus de 20 ans que Jennifer et Marc partagent leur passion.



Samuel Bruneau avance au jour le jour avec une touche d’humour

Paralysé depuis ses 14 ans, Samuel Bruneau, natif de Saint-Georges, a toujours pris son handicap avec beaucoup d’humour. C’est justement pour cette raison qu’il a organisé cet été une fête spéciale pour souligner les 10 ans de l’accident qui a changé sa vie.



Une Beauceronne se lance dans l’aventure Masterchef Québec

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la cuisine », s’est remémoré Nathalie Robitaille, une résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon qui a participé à la saison 3 de Masterchef Québec.



Le Beaucevillois DeBlank sort son premier titre: Red eyes

Frederick Leblanc, alias DeBlank, natif de Beauceville, vient de sortir son premier titre Red eyes qu’il a lui-même réalisé.