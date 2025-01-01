Massothérapie: Annie Deblois fait rayonner la Beauce et le Canada au Mexique

Annie Deblois, massothérapeute professionnelle originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, a récemment représenté le Canada lors du 3º Campeonato de Masajes de las 7 Maravillas (Championnat de massages des 7 merveilles), tenu à la Riviera Maya, au Mexique, du 19 au 22 septembre.

Cet événement d’envergure internationale rassemble chaque année des thérapeutes passionnés de partout dans le monde, venus partager leur savoir-faire et mettre en lumière la diversité des approches en massothérapie.

« J’ai eu l’immense honneur de représenter le Canada lors du 3º Campeonato de Masajes de las 7 Maravillas », a confié Annie Deblois.

« Cet événement international rassemble des thérapeutes passionnés venus du monde entier pour partager leur savoir-faire et mettre en lumière la richesse des différentes approches de massage. »

Durant cette compétition, la Beauceronne s’est distinguée dans trois catégories différentes, démontrant l’étendue de ses compétences : elle a obtenu la 13e place en massage holistique (Holístico), la 8e en style libre (Estilo Libre) et une remarquable 5e place en massage thérapeutique (Massage Thérapeutique).

La Team Canada s'est quant à elle imposée à la première place du pointage d'équipe.

Pour elle, ces résultats sont bien plus qu’un accomplissement personnel. « Je suis particulièrement émue et reconnaissante de ramener une médaille au Canada. Ce succès n’est pas seulement le mien : il est aussi le reflet de la passion, du travail et du cœur que nous partageons ensemble. »