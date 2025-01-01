L'amour est dans le pré: Ariane tente sa chance dans la prochaine saison

Voir la galerie de photos

Une agricultrice de Honfleur s'est lancée dans l’aventure L’Amour est dans le pré. Il s’agit d’Ariane Dion, 24 ans, productrice porcine.

Elle travaille à la ferme avec son père et son frère, elle s’occupe de la cabane à sucre familiale qu’elle aimerait un jour reprendre et continue de poursuivre des études au travers.

Malgré sa vie bien remplie, Ariane souhaitait trouver l’amour. Elle n’avait jamais vraiment envisagé de s’inscrire à l’émission jusqu’à ce que ses proches la mettent au défi et qu’elle soit finalement retenue parmi les cinq participants de cette 14e saison. « À Noël ma famille m’avait dit que je ne serais pas game de m’inscrire pour L’amour est dans le pré. Et moi je suis quelqu’un de plutôt réservé alors je me disais que je ne ferais jamais ça. Mais c’est mon émission préférée, je n'ai jamais manqué un épisode! », a-t-elle raconté en entrevue avec EnBeauce.com.

À la fin de la 13e saison, lorsque l’appel a été lancé aux agriculteurs, elle a finalement décidé d’essayer l’aventure. C’est donc avec le soutien de sa famille qu’elle a envoyé son dossier. « Je voulais l’essayer et j’étais vraiment contente quand j’ai su que j’étais choisie! »

L’homme de ses rêves

Ariane s’est inscrite pour trouver un homme drôle, manuel et toujours prêt à la suivre dans ses « niaiseries ». Elle préférait quelqu’un qui connaisse un peu le milieu agricole et qui comprenne la réalité des agriculteurs.

« Quelqu’un de respectueux, gentil (...) Quelqu’un de quétaine ça me turn off plus qu’autres choses », a-t-elle précisé en riant.

Ainsi, dans la prochaine saison qui sera diffusée au début de 2026, on pourra suivre le parcours d’Ariane et ses cinq prétendants.