Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

25 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Steeve Létourneau, ostéopathe de profession et amateur de culture antique, a tout récemment publié son premier livre: L’épreuve - Guide de traversée. 

Après sept ans d’écriture, de recherche et d’inspiration, le résident de Saint-Georges a enfin son premier ouvrage entre les mains. Toutes ses connaissances l’ont amené à se pencher sur le thème de L’épreuve. « C’est pas moi qui l’ai choisi, ce thème s’est un peu imposé par lui-même », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com

Inspiré par son parcours personnel, il a traité ce sujet universel en mettant au goût du jour la façon dont les anciens traversaient les difficultés de l’existence. « Je m’intéresse aux lois de la biologie, mais aussi aux mythes, aux contes, aux racines anciennes de la langue française, latine ou grecque. »

Ainsi, les lecteurs pourront avoir une idée assez enrichie de ce qu’est l’épreuve, que ce soit d’un point de vue spirituel, scientifique ou naturel. 

À travers l’entrevue vidéo ci-dessus, découvrez le récit de Steeve Létourneau dont il fait la lecture de certains extraits.
 

