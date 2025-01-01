Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

Voir la galerie de photos

Steeve Létourneau, ostéopathe de profession et amateur de culture antique, a tout récemment publié son premier livre: L’épreuve - Guide de traversée.

Après sept ans d’écriture, de recherche et d’inspiration, le résident de Saint-Georges a enfin son premier ouvrage entre les mains. Toutes ses connaissances l’ont amené à se pencher sur le thème de L’épreuve. « C’est pas moi qui l’ai choisi, ce thème s’est un peu imposé par lui-même », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Inspiré par son parcours personnel, il a traité ce sujet universel en mettant au goût du jour la façon dont les anciens traversaient les difficultés de l’existence. « Je m’intéresse aux lois de la biologie, mais aussi aux mythes, aux contes, aux racines anciennes de la langue française, latine ou grecque. »

Ainsi, les lecteurs pourront avoir une idée assez enrichie de ce qu’est l’épreuve, que ce soit d’un point de vue spirituel, scientifique ou naturel.

À travers l’entrevue vidéo ci-dessus, découvrez le récit de Steeve Létourneau dont il fait la lecture de certains extraits.

