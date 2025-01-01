Redécouvrez les Gens de chez-nous — 1 de 3

Voir la galerie de photos

Chaque jour, EnBeauce.com travaille à mettre en avant les gens d'ici en partageant leur histoire et leurs talents. Dans cette rétrospective, votre média vous propose de revoir les portraits réalisés tout au long de l'année.

JANVIER



Un siècle de souvenirs avec Marc-André Rodrigue

Marc-André Rodrigue a 100 ans. Un âge honorable pour plusieurs, mais qu’il qualifie de « bien ordinaire ». « Je suis encore un individu comme un autre », a-t-il confié humblement à EnBeauce.com.



Football: Olivier Fournier poursuit son aventure en France avec Le Mans

Le jeune athlète Olivier Fournier, originaire de la Beauce, continue de vivre son rêve en France. Après une première belle saison avec les Blue Stars de Marseille, il s’apprête désormais à enfiler l’uniforme des Caïmans du Mans, en division 2.



Un an après l’incendie, la ferme Gédésoeufs renaît et voit plus grand

Le 29 décembre 2023, un violent incendie avait ravagé un poulailler de la Ferme Gédésoeufs à Saint-Gédéon, entraînant la perte de 20 600 poules et laissant l’éleveur Charles-Éric Bouchard face à une épreuve majeure.

FÉVRIER



Tailler l’or et façonner les souvenirs: une histoire de famille

Créer, transformer et toucher le cœur des gens sont les maîtres mots de la famille Grenier, de la bijouterie Le Forgeron D’or à Sainte-Marie.



Visite guidée dans l'univers de Normand Nadeau

Peinture à l’aquarelle, sculpture sur bois et créations de vitraux sont les activités préférées de Normand Nadeau qui, à l’âge de 92 ans, trouve les journées trop courtes.



Entre liberté et défis de la vie nomade: Marie-Eve raconte

C’est dans un stationnement de Sainte-Marie que Marie-Ève, 32 ans, et ses deux chiens, nous ont accueillis dans leur maison nomade, une remorque aménagée avec soins.



Saint-Théophile : immersion hivernale à la ZEC Jaro avec Gilles Paquet

Depuis plus de 40 ans, Gilles Paquet veille sur le territoire de la ZEC Jaro, située à Saint-Théophile. Directeur général de la Société beauceronne de gestion faunique, il voit cette vaste étendue de 155 km² comme un lieu incontournable pour les amateurs de plein air, offrant une diversité d’activités, été comme hiver.



Quand la culture populaire s’invite sur les toiles d’Anick Bilodeau

Anick Bilodeau peint depuis quinze ans. Artiste autodidacte, elle puise son inspiration dans l’univers des comics et des jeux vidéo.



Sarah Poulin révolutionne la ferme familiale Jeanlu Holstein avec la robotisation

Depuis 2011, Sarah Poulin est copropriétaire de la ferme Jeanlu Holstein à Saint-Georges, une entreprise familiale qu’elle partage avec ses parents, Simon Poulin et Janine Busque, ainsi que son conjoint, Joe Gosselin.

MARS



Gérante à La mignonne Beauceronne, Zoé Doyon prouve que l’âge n’est pas un frein

À seulement 15 ans, Zoé Doyon est une employée sur qui on peut compter et ça, Jennyfer St-Cyr l’a bien remarqué.



Un siècle d’histoire raconté par François Cliche, gardien du Moulin Cliche

François Cliche représente la quatrième génération à faire tourner la Scierie-menuiserie Alphonse Cliche de Vallée-Jonction.



François Cliche présente les machines ancestrales du Moulin Cliche de Vallée-Jonction

Attaché à son patrimoine familial, François Cliche s’est formé seul et opère désormais les machines ancestrales de la Scierie-menuiserie Alphonse Cliche de Vallée-Jonction.



Pédagogie par la nature: l'approche écoresponsable de l'Univert jardin

L’installation Univert Jardin à Beauceville offre un service de pédagogie par la nature permettant ainsi aux enfants d’apprendre dans en milieu naturel.



Un entrepreneur de la Beauce reconnu par le magazine Forbes

L’entrepreneur beauceron Marc-André Paré, bien connu dans la région pour son accompagnement personnalisé des organisations en gestion des ressources humaines, a récemment eu l’honneur d’être présenté dans un article du prestigieux magazine Forbes, section francophone.



Mélanie Breton tourne la page sur 12 ans à la tête du Dooly’s de Saint-Georges

Après près de 12 années à la barre du Dooly’s de Saint-Georges, Mélanie Breton a tourné la page sur un chapitre de vie marqué à la fois par l’entrepreneuriat, les épreuves personnelles et un profond travail sur elle-même.

AVRIL



Le trésor de Martin Turcotte: des milliers de minifigurines Lego

Martin Turcotte, grand collectionneur passionné, expose pas moins de 3 700 figurines Lego au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.



Maxime Roy: un parcours rythmé par la passion et le talent

Maxime Roy a commencé la danse à sept ans. Onze ans plus tard, il participe à la finale nationale de Cégep en spectacle, le 26 avril prochain à Valleyfield.



Dépanneurs du monde: entrez dans l'univers de Mokolo

La diversité culturelle se fait de plus en plus ressentir en Beauce. De nouveaux dépanneurs proposent désormais des produits venus d’Afrique ou d’Amérique latine, reflet des communautés qui s’y installent. À travers cette série intitulée « Dépanneurs du monde », EnBeauce.com vous fait découvrir ces commerces et les histoires humaines qui les animent. Aujourd’hui on rencontre José Wafo Foamoukom et Felixia Nadia Prisca Mabe, copropriétaires du Dépanneur Mokolo, situé au 12 015 1re Avenue à Saint-Georges.



Dépanneurs du monde: découvrez Hawa exotiques

La diversité culturelle se fait de plus en plus ressentir en Beauce. De nouveaux dépanneurs proposent désormais des produits venus d’Afrique ou d’Amérique latine, reflet des communautés qui s’y installent. À travers cette série intitulée « Dépanneurs du monde », EnBeauce.com vous fait découvrir ces commerces et les histoires humaines qui les animent. Aujourd’hui on rencontre Sadiya Halimatou Labaran, propriétaire du magasin Hawa exotiques, situé au 11 660 1ere Avenue Est à Saint-Georges.



Dépanneurs du monde: bienvenue Chez Latina de Beauce

La diversité culturelle se fait de plus en plus ressentir en Beauce. De nouveaux dépanneurs proposent désormais des produits venus d’Afrique ou d’Amérique latine, reflet des communautés qui s’y installent. À travers cette série intitulée « Dépanneurs du monde », EnBeauce.com vous fait découvrir ces commerces et les histoires humaines qui les animent. Aujourd’hui on rencontre Christopher Cascante, fils de Lorlly Luna, de Chez Latina de Beauce situé au 9230 5e avenue à Saint-Georges.



Ginny Poulin accompagne la fin de vie avec compassion et respect

Par intérêt personnel et parce qu’elle pense faire la différence, Ginny Poulin prend soin des gens en fin de vie.



À 70 ans, Bernard Vachon continue de « soulever » des records

À 70 ans, Bernard Vachon n’a rien perdu de sa détermination. Cet athlète originaire de Sainte-Rose et établi à Saint-Georges depuis plus de 50 ans s’illustre dans le monde de la dynamophilie avec une régularité et une passion qui forcent le respect.



Avec son restaurant, Maria Razo fait rayonner le Mexique en Beauce

Née au Mexique, Maria Razo est arrivée au Québec il y a 16 ans et depuis maintenant cinq ans, elle partage sa culture avec les Beaucerons. « Ma vie a totalement changé, j'aime beaucoup le Canada. J'aime beaucoup la vie ici, les personnes, la culture », a confié la propriétaire du restaurant Maria Razo Cuisine Mexicaine à Sainte-Marie.