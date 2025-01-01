Céramique de Beauce: immersion dans la passion de Paul Giguère

Voir la galerie de photos

C’est dans sa maison à Saint-Joseph-de-Beauce que le collectionneur et passionné de Céramique de Beauce nous a reçus.

Le salon de Paul Giguère est un véritable musée dont il est le gardien. Il nous accueille dans cette pièce presque uniquement décoré avec des créations beauceronnes de toutes formes et de toutes les couleurs. Avec un enthousiasme contagieux, il nous raconte d’entrée de jeux ses anecdotes, ses souvenirs, son histoire et, bien-sûr, l’historique de cette entreprise locale.

De 1940 à 1989, la Céramique de Beauce a fait vivre de nombreuses familles de la région. « La première pièce où ils ont fait du profit, c’est un bénitier, un Credo. Ils ont fait un profit de 38 dollars », a expliqué Paul, qui connaît l’histoire de presque toutes ses pièces sur le bout des doigts.

C’est en 2003, à la sortie du livre de Daniel Cogné qu’il réalise que les pièces qu’il avait chez lui avaient une importante valeur. Il s’est alors lancé dans une véritable chasse aux trésors, qu’il poursuit encore aujourd’hui à travers les vides greniers et autres brocantes. Petit à petit, en apprenant les histoires d'objets, il n’a plus voulu s’en séparer.

Aujourd’hui, Paul Giguère dispose d’une expertise et d’une collection sans égal. Il a même fait don de plus de 1 000 pièces au Marius B. Musée afin de promouvoir cet art.

