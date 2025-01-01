Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Reportage vidéo

Céramique de Beauce: immersion dans la passion de Paul Giguère

durée 18h00
28 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voir la galerie de photos

C’est dans sa maison à Saint-Joseph-de-Beauce que le collectionneur et passionné de Céramique de Beauce nous a reçus. 

Le salon de Paul Giguère est un véritable musée dont il est le gardien. Il nous accueille dans cette pièce presque uniquement décoré avec des créations beauceronnes de toutes formes et de toutes les couleurs. Avec un enthousiasme contagieux, il nous raconte d’entrée de jeux ses anecdotes, ses souvenirs, son histoire et, bien-sûr, l’historique de cette entreprise locale. 

De 1940 à 1989, la Céramique de Beauce a fait vivre de nombreuses familles de la région. « La première pièce où ils ont fait du profit, c’est un bénitier, un Credo. Ils ont fait un profit de 38 dollars », a expliqué Paul, qui connaît l’histoire de presque toutes ses pièces sur le bout des doigts. 

C’est en 2003, à la sortie du livre de Daniel Cogné qu’il réalise que les pièces qu’il avait chez lui avaient une importante valeur. Il s’est alors lancé dans une véritable chasse aux trésors, qu’il poursuit encore aujourd’hui à travers les vides greniers et autres brocantes. Petit à petit, en apprenant les histoires d'objets, il n’a plus voulu s’en séparer.

Aujourd’hui, Paul Giguère dispose d’une expertise et d’une collection sans égal. Il a même fait don de plus de 1 000 pièces au Marius B. Musée afin de promouvoir cet art. 

Vous aussi découvrez son univers dans le reportage vidéo ci-dessus. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

Publié le 25 septembre 2025

Steeve Létourneau propose un guide inspiré des savoirs anciens pour surmonter l’épreuve

Steeve Létourneau, ostéopathe de profession et amateur de culture antique, a tout récemment publié son premier livre: L’épreuve - Guide de traversée.  Après sept ans d’écriture, de recherche et d’inspiration, le résident de Saint-Georges a enfin son premier ouvrage entre les mains. Toutes ses connaissances l’ont amené à se pencher sur le thème de ...

LIRE LA SUITE
Massothérapie: Annie Deblois fait rayonner la Beauce et le Canada au Mexique

Publié le 25 septembre 2025

Massothérapie: Annie Deblois fait rayonner la Beauce et le Canada au Mexique

Annie Deblois, massothérapeute professionnelle originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, en Beauce, a récemment représenté le Canada lors du 3º Campeonato de Masajes de las 7 Maravillas (Championnat de massages des 7 merveilles), tenu à la Riviera Maya, au Mexique, du 19 au 22 septembre. Cet événement d’envergure internationale rassemble chaque ...

LIRE LA SUITE
Un prix Gémeaux pour Karine Lagueux

Publié le 24 septembre 2025

Un prix Gémeaux pour Karine Lagueux

La comédienne Karine Lagueux, originaire de Beauceville, a remporté un prix Gémeaux dans le cadre du 40e gala de cet événement, qui célèbre l'excellence des professionnels de la télévision et des médias numériques. Lors de la cérémonie de remise du 14 septembre, elle a obtenu le trophée du Meilleur rôle de soutien féminin, avec son interprétation ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge