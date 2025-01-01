Le hockeyeur Thomas Chabot en visite à son école primaire

L’école Monseigneur-Feuiltault a eu le privilège d’accueillir le défenseur étoile des Sénateurs d’Ottawa et natif de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot, ce lundi 29 septembre, alors qu'il a rencontré les élèves de 5e et 6e année, afin de discuter de valeurs qui lui sont chères, telles que la persévérance, l’engagement et le dépassement de soi.

Il n'est pas venu seul puisqu'il était était accompagné du capitaine de son équipe, Brady Tkachuk, des joueurs Drake Batherson, Claude Giroux, David Perron et Tim Stützle, du président des Sénateurs, Cyril Leeder, ainsi que de la mascotte Spartacat, qui avaient aussi fait le voyage.

Repêché en première ronde par les Sénateurs d’Ottawa en 2015, l'athlète a porté les couleurs des Rapides de Beauce-Nord CC au Tournoi Pee-Wee, des Commandeurs de Lévis dans la Ligue midget AAA, puis des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ. Il amorce cette année sa 10e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et pourrait bientôt devenir le Beauceron ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans cette ligue.

Ayant grandi à proximité du parc de la Famille, le hockeyeur a fréquenté plusieurs établissements scolaires de Sainte-Marie, dont l’école Monseigneur-Feuiltault, où son père, François Chabot, a enseigné pendant plusieurs années. Son attachement à sa communauté d’origine demeure profond, et son parcours témoigne d’un engagement constant envers ses objectifs, depuis ses débuts au Tournoi international Pee-Wee de Québec jusqu’à la Ligue nationale de hockey, où il évolue depuis 2016. «Sainte-Marie est une petite ville où l’on croise toujours des visages familiers. C’est ce sentiment d’appartenance qui me rend si fier d’être originaire d’ici. C’est un réel plaisir de faire découvrir ma région à mes coéquipiers», a mentionné le joueur défensif.

«Ce que j’ai appris, c’est que les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain. Il faut du travail, de la discipline et surtout, croire en soi, même quand c’est difficile. Si j’ai un message à transmettre aujourd’hui, c’est que chaque objectif, petit ou grand, mérite qu’on s’y engage pleinement. Peu importe le domaine, ce sont les efforts constants qui font la différence», a partagé Thomas Chabot devant les élèves très captifs.

Cette visite s’est naturellement inscrite dans le projet éducatif de l’école Monseigneur Feuiltault, qui valorise la collaboration, le respect et la persévérance. Selon Brigitte Turcotte, directrice de l’établissement, le témoignage de M. Chabot a offert aux élèves un exemple concret de dépassement de soi, en parfaite cohérence avec les valeurs que l’école souhaite transmettre au quotidien.

Signalons que lors d'une cérémonie qui se déroulera vendredi soir, l'équipe des Chevaliers de Lévis retirera le chandail que Chabot portait lorsqu'il évoluait avec cette formation.