Cultivée par Mario Morin et Véronique Vachon

La plus belle des citrouilles géantes vient de la Beauce!

durée 18h00
30 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La plus belle des citrouilles géantes de l'année vient de la Beauce, ont décrété les organisateurs du concours Potirothon de Gentilly.

C'est du moins le verdict qui a été rendu samedi dernier, lors de la tenue de cet événement annuel, alors que le fruit cultivé par Véronique Vachon et Mario Morin, un couple de Saint-Georges, a été présenté au jury de cette compétition provinciale.

Si le potiron n'était pas le plus pesant à seulement 712 livres — le cucurbitacée qui a gagné le premier prix a fait osciller la balance à... 1684 livres! — l'esthétisme du spécimen beauceron était évident à travers l'étal des autres citrouilles inscrites, présentant une belle couleur orange et des rondeurs bien caractéristiques du fruit indubitablement associé à la fête de l'Halloween.

C'est dans le jardin de leur résidence que le couple georgien a planté ce printemps deux graines de citrouille, des semences particulières qui vont générer des fruits géants. Elles sont remises par les organisateurs du concours de Gentilly aux personnes qui s'inscrivent à la compétition.

Une seule citrouille s'est rendu à maturité, l'autre ayant pourri durant sa croissance, malgré tous les soins apportés par les deux jardiniers, qui s'adonnent à ce hobby depuis une quinzaine d'années.

Mario Morin et Véronique Vachon sont repartis de Gentilly avec un trophée, un beau stimulant pour passer l'hiver, en attendant l'arrivée du printemps, où ils pourront reprendre la culture de ce fruit iconique.

