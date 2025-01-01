Nous joindre
Saint-Benoît-Labre

Fier pompier, Michel Boucher quitte avec le sentiment du devoir accompli

durée 18h00
3 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après 38 années au service de la communauté de son village, Michel Boucher a pris sa retraite du poste de directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre le 31 août dernier.

« Je suis fier de ma carrière, je suis fier de la façon dont ça s’est passé », a-t-il confié d’entrée de jeu lors d’une entrevue avec EnBeauce.com. « J’ai toujours eu une belle équipe, un bon support aussi au conseil municipal. (...) Ma meilleure adjointe dans tout ça est mon épouse Julie. »

Sa carrière a commencé lorsqu’il suivait son beau-père à la caserne pour donner un coup de main. Petit à petit, les pompiers lui ont proposé de rejoindre officiellement l’équipe et c’est ce qu’il a fait à la fin de l’année 1986. Une dizaine d’années plus tard, il en est devenu le directeur.

Au fil des années, il a œuvré au renouvellement de la flotte de véhicules du Service de sécurité incendie de Saint-Benoît-Labre et a évidemment agi sur plusieurs incendies et accidents. Michel s’estime tout de même chanceux de ne pas avoir eu d’accidents sur une intervention incendie et de ne jamais avoir eu à sortir un corps d’un feu. 

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli qu’il quitte ses fonctions. « Ça fait un pincement au cœur c’est sûr (...) J’ai toujours été fier de faire ce job-là. C’est un bel accomplissement, je suis fier du travail qui a été fait. »

