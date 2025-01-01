Nous joindre
Reportage vidéo

Paul Poulin a construit de ses mains un avion de 1929

durée 18h00
9 octobre 2025
Léa Arnaud
Léa Arnaud, Journaliste

Paul Poulin, natif de Beauceville et résident de Frampton, a construit de ses mains un avion deux places, le Pietenpol Air Camper, à partir du plan de Bernard Pietenpol de 1929. 

Passionné par les avions depuis son plus jeune âge, il a commencé tôt à construire des maquettes. Durant son adolescence, il est passé au modèle à câble, puis télécommandé avant de se lancer dans ce projet à grande échelle. 

Avec le soutien de son ami Michel Veilleux, qui construisait lui aussi son propre aéronef, il s’est lancé en 1998 après avoir acheté le plan du Pietenpol Air Camper de 1929. Dans le sous-sol de sa maison, il fabrique les pièces en bois et assemble cet avion de deux places, avec moteurs de 75 forces et des ailes hautes. À vide, sans essence ni passager, son avion pèse 746 livres. Il peut contenir jusqu’à 64 litres d’essence pour voler environ trois heures.

« C’est un modèle qui était très accessible et en même temps ça me faisait rêver. J’ai toujours apprécié les vieux modèles d’avion et c’était plus accessible financièrement aussi », a confié Paul Poulin en entrevue avec EnBeauce.com.  

Durant ses années de construction, Paul s’est rendu dans plusieurs événements pour acheter des pièces et s’inspirer de projets terminés. C’est finalement en 2005 qu’il termine son aéronef et réalise son premier vol à bord. « C’est un peu ça la farce, à un moment tu te dis qu’il faut bien le faire voler! (...) Ça a bien été parce que je suis capable de vous en parler, mais l’adrénaline est montée quand même haute », a-t-il conté en riant. 

Pour cette réalisation, Paul Poulin s’est vu remettre un Bronze Lindy (en l’honneur de Charles Lindberg) pour sa construction à partir d’un plan, lors du plus gros rendez-vous de l’aviation amateur au monde, le AirVenture d'Oskosh, au Wisconsin, en 2007.

Pour tout savoir de sa passion, ses anecdotes et sa réalisation, visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus.

