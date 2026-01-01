L'amour est dans le pré: l'aventure d'Ariane commence ce soir

L'aventure de l'agricultrice de Honfleur, Ariane Dion, à L'amour est dans le pré sera diffusée dès ce soir à 20 h sur Noovo.

La Beauceronne de 24 ans est productrice porcine avec son frère et son père. Elle s'occupe également de la cabane à sucre familiale dont elle aimerait reprendre les rennes un jour.

Malgré sa vie bien remplie, Ariane souhaitait trouver l’amour. Elle recherche un homme drôle, manuel et toujours prêt à la suivre dans ses « niaiseries ». Elle préférait quelqu’un qui connaisse un peu le milieu agricole et qui comprenne la réalité des agriculteurs.

Découvrez ses cinq prétendants et suivez son parcours dans la saison 14 de L'Amour est dans le pré diffusée à partir de ce soir à 20 h sur Noovo.