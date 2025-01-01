Nous joindre
Entrevue avec Guylaine Morin

Création Guyl-Mor: quand chaque couronne devient un conte

14 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Forte de sa créativité sans limite, Guylaine Morin a fondé Création Guyl-Mor en août dernier pour propager la bonne humeur.

Elle fabrique des couronnes pour tout type d’événement; Halloween, Noël, l’automne, des funérailles, l’arrivée du printemps, etc. La résidente de Saint-Georges réalise également des commandes personnalisées, comme elle l’a fait pour un ranch américain ou pour sa cousine qui voulait un Noël blanc. 

Chacune de ses créations est accompagnée d’une histoire imaginée par Guylaine elle-même, à partir des décors qui se trouvent sur les disques qu’elle attache à la couronne. « En voyant le cercle, j’ai tout de suite l’inspiration pour mon histoire », a précisé la Beauceronne en entrevue avec EnBeauce.com. Suivant son inspiration, elle prépare des kits avec les accessoires correspondant au thème et aux couleurs de son prochain projet. Lorsqu’elle estime que c’est complet, elle se lance. En quelques mois, elle a réalisé une quarantaine de couronnes. 

Il est possible de voir ses oeuvres sur Facebook à Création Guyl-Mor. Elle sera également au Marché de Noël de St-Martin le 29 novembre, puis au Marché de Noël de Saint-Georges les 6 et 7 décembre.

Découvrez son univers dans le reportage vidéo ci-dessus.

